2019/09/24 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تسمية طارق احمد اميناً لسر الاتحاد بدلاً من صباح رضا.وقال الناطق باسم الاتحاد حسين الخرساني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر تسمية طارق احمد اميناً لسر الاتحاد”.وأوضح أن “التسمية تأتي بعد صدور قرار القضاء بحبس امين سر الاتحاد السابق، صباح رضا”،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طارق احمد بدلاً من صباح رضا في امانة سر الاتحاد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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