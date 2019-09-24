2019/09/24 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس وقع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركة( cscec) الحكومية لتأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي.وذكر بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة( cscec) الحكومية لتأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي”، لافتا إلى أن “ذلك يأتي ضمن منهاج زيارة الوفد العراقي الحكومي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتأهيل مطار الناصرية وكالة خطوة برس.

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