2019/09/24 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت إحدى شركات الأدوية المحلية في مصر، أول دواء لعلاج السكر لا يعمل عن طريق “البنكرياس”، وإنما عن طريق الكلى.وأشارت وسائل الإعلام المصرية، أن الدواء يعمل عن طريق مادة فعالة تسمى “امباجليفلوزين مع متفورمين” والذي أثبتت الدراسات العلمية والتجربة فعاليته في خفض مستويات السكر في الدم بصورة جيدة للغاية.وقالت الدكتورة ابتسام زكريا، أستاذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلان عن أول دواء لعلاج مرض السكر صنع في مصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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