توقيع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي

2019/09/24 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وقع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مذكرة تفاهم مع شركة ( cscec) الحكومية لتأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي.

وقال بيان للامانة العامة لمجلس

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