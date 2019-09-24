نائب يطالب بزيادة مُنحة الإعلاميين والصحفيين وتوزيع قطع أراضي لهم

2019/09/24 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب النائب عن محافظةِ البصــرة ومقـــرر لجنة النزاهة النيابية عبد الأمــيــر المـيـاحـي، الرئاسات الثلاث بزيادة المنحة التشجيعية للإعلاميين والصحفيين وتوزيع قطع أراضي لهم

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