ترامب يدعم السيسي: لست قلقا من التظاهرات

2019/09/24 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- وكالة النبأ للأخبارطمأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي يواجه مظاهرات في بلاده "لا لست قلقا بشأنها".

وقدم ترامب يوم الاثنين دعما قويا، قائلا : إن الولايات المتحدة ومصر تجمعهما علاقة جيدة طويلة الأمد.

وقال ترامب للسيسي لدى لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "الجميع لديه مظاهرات...



لا لست قلقا بشأنها.



مصر لديها زعيم عظيم".

وتشهد مدن مصرية عديدة موجة الاحتجاجات جديدة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطالبه بالرحيل.

وأكد ترامب للصحافيين خلال لقاء مع السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه غير قلق بشأن وضع الرئيس المصري، مضيفا أن كل زعماء العالم يجدون من يعارضهم ويتظاهر ضدهم.

وقال إن "التظاهرات في مصر لا تقلقني، حتى أنا كنت أواجه مظاهرات"، وأكد أن الرئيس المصري "محترم جدا".

ولمح السيسي من جانبه، إلى وقوف الإسلام السياسي خلف المظاهرات المحدودة التي شهدتها بلاده نهاية الأسبوع الماضي.



وقال "المنطقة ستظل في حالة من عدم الاستقرار الحقيقي طول ما في إسلام سياسي يسعى للوصول إلى السلطة".

وخرج مئات المواطنين مساء الجمعة والسبت، إلى ميادين وشوارع في القاهرة وعدد من المدن الأخرى، يرددون هتافات ضد السيسي ويدعون لـ"سقوط النظام".

وشهدت مصر مظاهرات لمرة واحدة في ظل حكم السيسي عندما قام الرئيس في حزيران 2017 بالتصديق على اتفاقية تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.



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