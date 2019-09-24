أمين مجلس وزراء يوقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتطوير مطار الناصرية

2019/09/24 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (cscec) الصينية لتأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي.

وذكر الغزي في بيان تلقت " الغد برس"، نسخة منه، انه "توقيع تلك المذكرة يأتي ضمن منهاج زيارة الوفد العراقي الحكومي الى جمهورية الصين الشعبية للاستفادة من خبرة وتجربة جمهورية الصين الشعبية في مجالات الإعمار والصناعة والاقتصاد والمجالات المهمة الأخرى".

واضاف ان "جرى توقيع الاتفاقية بحضور محافظ ذي قار، والمشرف على المطار، وتم الاتفاق على بدء العمل بعد إكمال المخططات الأساس، ومنح الإجازة وإجراءات التعاقد".

يذكر أن الحكومتين العراقية والصينية وقعتا في بكين أمس الاثنين، ثماني اتفاقيات، ومذكرات تفاهم بحضور وإشراف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ.



في ختام جولة المباحثات الموسعة بين الوفدين الرسميين العراقي والصيني.

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