الخدمات النيابية تستضيف المدراء العامين للإسكان في الوزارة والحكومات المحلية

2019/09/24 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء، عن استضافة مدير عام الاسكان في ومدراء الاسكان في المحافظات لمناقشة أزمة السكن.

وقالت اللجنة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "للجنة استضافت مدير عام الاسكان في وزارة الاسكان والاعمار ومدراء الاسكان في مجالس المحافظات".

واضافت ان "الاستضافة هي لمناقشة أزمة السكن ومعالجاتها".

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