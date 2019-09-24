2019/09/24 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

أظهرت وثيقة صادرة عن رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوي، قرارا يقضي بإقالة المحافظ كرار العبادي بسبب تع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس بابل يقيل المحافظ كرار العبادي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس بابل يقيل المحافظ كرار العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).