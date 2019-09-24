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مجلس بابل يقيل المحافظ كرار العبادي


مجلس بابل يقيل المحافظ كرار العبادي
2019/09/24 | 12:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ سومر نيوز

أظهرت وثيقة صادرة عن رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوي، قرارا يقضي بإقالة المحافظ كرار العبادي بسبب تع...

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