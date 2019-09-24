2019/09/24 | 12:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس بابل يقيل المحافظ كرار العبادي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
أظهرت وثيقة صادرة عن رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوي، قرارا يقضي بإقالة المحافظ كرار العبادي بسبب تع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مجلس بابل يقيل المحافظ كرار العبادي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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