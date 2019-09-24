2019/09/24 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم نصب مركبة “سويوز إم إس – 15” يوم 22 سبتمبر على إحدى منصات الإطلاق في قاعدة “بايكونور” الفضائية الروسية.وستنطلق تلك المركبة يوم 25 سبتمبر إلى الفضاء حاملة رواد الفضاء الثلاثة، بمن فيهم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.وقال قائد المركبة الفضائية رائد الفضاء الروسي، أوليغ سكريبوتشكا، في مؤتمر صحفي عقد يوم 22 سبتمبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رائد الفضاء الروسي يصطحب وحيد القرن إلى المحطة الدولية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رائد الفضاء الروسي يصطحب وحيد القرن إلى المحطة الدولية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رائد الفضاء الروسي يصطحب وحيد القرن إلى المحطة الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).