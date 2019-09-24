2019/09/24 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت لجنة الفوفينام القتالية العراقية دعوة للمشاركة في بطولة السفير الدولية للاندية في جمهورية مصر العربية والتي ستنطلق في 18 وتستمر لغاية 26 من شهر تشرين الأول المقبل.وقال الخبير في رياضة الفوينام القتالية، ضياء كامل إن” أندية السكر والميثاق والحسنين وشط العرب ونفط ميسان والصناعات الكهربائية من المقرر ان تشارك في البطولة، إلى جانب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ستة اندية عراقية تشارك في بطولة السفير الدولية للفوفينام وكالة صدى الاعلام للانباء.

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