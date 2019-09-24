2019/09/24 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، اتلاف كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية في جمرك الشحن الجوي بالعاصمة بغداد.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة صدى، أن “كوادرها العاملة في جمرك الشحن الجوي قامت ايضا بأتلاف مواد مختلفة اخرى بسبب تلفها او لكونها ممنوعة الأستيراد لمخالفتها الضوابط والتعليمات حيث تم اتلاف كمية من (العلب البلاستيكية وليبلات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك:اتلاف مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومواد غذائية تالفة في جمرك الشحن الجوي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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