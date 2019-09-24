منظومة إس 500 الروسية المستقبلية هل ستعترض النيازك؟

2019/09/24 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنشرت وكالة سبوتينك الروسية تقريرا، نقلا عن وسائل إعلام صينية، تحدثت فيه عن مميزات منظومة الدفاع الصاروخية الروسية “إس-500” المستقبلية التي تقوم روسيا بتطويرها وصناعتها.

وبحسب تقرير صحيفة “سينا” الصينية، اعتبرت منظومة الدفاع الصاروخية الروسية “إس -500” (بروميثيوس) أنها ستكون أفضل منظومة دفاع جوي في العالم.

ووفقا للصحيفة، فإن ما يميز هذه المنظومة عن غيرها من المنظومات أنها تتميز بخصائص قل نظيرها، حيث اطلع بعض الخبراء على قدرتها اعتراض النيازك الفضائية.

وأشار الخبير العسكري إلى أن حادثة عام 2013، خلال سقوط نيزك فضائي بمدينة تشيليابينسك بشكل مفكك، يعزو الفضل إلى المنظومة الدفاعية التي استهدفته واستطاعت تفتيته، وبالتالي تخفيف قوته أثناء هبوطه على الأرض.

ويشار إلى أن منظومة “إس-500” تقدر على التعامل بفعالية قصوى مع الطائرات الخفية مثل “إف-22″ و”إف-35″ و”بي-2″ الأمريكية، إلا أن مواجهة هذه الطائرات لن تكون وظيفتها الأساسية، وفقا لـ”ناشيونال إنترست”.

وتتميز منظومة “إس-500” بقدرتها على استخدام مختلف الصواريخ ضد الأهداف المطلوب اعتراضها وتدميرها.



فالصواريخ البالستية، مثلا، تدمرها منظومة “إس-500” بواسطة صواريخ “77إن6-إن” و”77إن6-إن1″ التي تقدر على إصابة أهداف تطير بسرعة 7000 متر في الثانية على بعد 640 كيلومترا وعلى ارتفاع يقارب 200 كيلومتر.

وبحسب الجنرال فيكتور بونداريف، قائد القوات الجوية الروسية، فإن منظومة “إس-500” تستطيع قصف 10 أهداف في آن واحد.



جدير ذكره أن منظومة “إس-400” تستطيع أن تضرب 6 أهداف في وقت واحد.

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