الجمارك: اتلاف مستلزمات طبية منتهية الصلاحية

2019/09/24 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، اتلاف كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية في جمرك الشحن الجوي بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان للهيئة وصل “النور نيوز” أن “كوادرها العاملة في جمرك الشحن الجوي قامت ايضا بإتلاف مواد مختلفة اخرى بسبب تلفها او لكونها ممنوعة الأستيراد لمخالفتها الضوابط والتعليمات حيث تم اتلاف كمية من (العلب البلاستيكية وليبلات موسومة) وكذلك اتلاف مواد غذائية كونها تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري”.

وأشار إلى أنها “اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفق المادة ٦٨ /ثانيا من قانون الجمارك النافذ رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل والتعليمات النافذة”.

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