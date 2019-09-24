مصر.. “محمد علي” يدعو للاحتشاد بكثافة بالميادين ويتحدث عن محاولات قتله

2019/09/24 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادجدّد الفنان ورجل الأعمال، محمد علي، دعوته الشعب المصري إلى الاحتشاد بكثافة كبيرة جدا في ميادين القاهرة والمحافظات المختلفة يوم الجمعة المقبل؛ للمطالبة برحيل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وشنّ هجوما حادا على وزير الداخلية على خلفية أداء قوات الأمن في التعامل مع المتظاهرين في محافظة السويس، قائلا: “أنت شخص غير محترم على الإطلاق، لماذا تفعل تلك الممارسات مع أهل السويس؟ أم أن هذه هي التعليمات التي وصلت إليك؟ سوف ينتقمون منكم بلا رحمة إن لم تتعاملوا بالشكل المناسب مع المتظاهرين”.

وشدّد في مقطع فيديو جديد له، الاثنين، على أن “المصريين كسروا حاجز الخوف، ولن يخافوا بعد اليوم، والموضوع انتهى، وكل من يعتدي على أي مواطن سوف تتم مُحاسبته، ومن سيقوم بقتل الناس سيتم إعدامه، هل تقومون بذلك من أجل حماية السيسي؟”.

كما هاجم علي بشدة ضباط الشرطة الذين قاموا باعتداءات على المتظاهرين في الاحتجاجات الأخيرة، وقام بسبهم بألفاظ خادشة للحياء، مؤكدا أن “نهايتهم ستكون يوم الجمعة المقبل، وأن المصريين لن يرحموا أي أحد”.

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