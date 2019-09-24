العراق يوقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية لتأهيل وتطوير مطار الناصرية

2019/09/24 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة( cscec) الحكومية لتأهيل وتطوير مطار الناصرية الدولي.

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