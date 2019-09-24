الحكومة العراقية تطلق منحة مالية جديدة للأسر العائدة من النزوح الطارئ

2019/09/24 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين يوم الثلاثاء عن اطلاق الوجبة الثانية من منحة العودة للأسر العائدة من النزوح الداخلي إلى مناطق سكناها الأصلية والبالغة مليون ونصف المليون دينار عراقي لكل اسرة عائدة .وذكرت مدير عام دائرة المعلومات والبحوث في الوزارة أيمان ناجي هندي في بيان اليوم، ان ” الوزارة باشرت في ...

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