2019/09/24 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت شركة Vivo هاتفا جديدا مزودا بكاميرات عالية الأداء لم يسبق أن اجتمعت في هاتف ذكي من قبل.والأبرز في هذا الهاتف جاءت الكاميرا الأمامية المزدوجة Selfie Softlight، المثبتة على هيكل متحرك ينبثق من الهيكل إلى الخارج، والتي أتت بعدستين بدقة (32+8) ميغابيكسل، لتكون أحد أفضل الكاميرات الأمامية التي طرحت في الهواتف حتى اليوم.أما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص Vivo تطلق هاتفا بكاميرات لا مثيل لها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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