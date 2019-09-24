2019/09/24 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس أعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم الثلاثاء عن إحباط محاولة تهريب (20) عجلة دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان لهيأة المنافذ الحدودية تلقت “خطوة برس” نسخة منه أنها تمكنت “من إحباط محاولة تهريب عجلات غير مسموح باستيرادها (دون الموديل) عدد (20) مخبأة خلف إطارات مستعملة في منفذ ميناء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حباط تهريب 20 عجلة دون الموديل في أم قصر وكالة خطوة برس.

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