اتلاف مستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومواد غذائية في كمرك الشحن الجوي بمطار بغداد

2019/09/24 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلفت الهيئة العامة للكمارك كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية في كمرك الشحن الجوي بالعاصمة بغداد .وذكر بيان للهيئة : تم أتلاف مواد مختلفة اخرى بسبب انتهاء صلاحيتها او لكونها ممنوعة الأستيراد لمخالفتها الضوابط والتعليمات منها كمية من العلب البلاستيكية وليبلات موسومة وكذلك اتلاف مواد غذائية كونها تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري.وأكدت انها […]

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