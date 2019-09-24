روحاني والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

2019/09/24 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الايراني حسن روحاني مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وبحسب الاعلام الايراني الرسمي , ان الجانبين تبادلا خلال اللقاء الذي جرى في مقر اقامة روحاني في نيويورك وجهات النظر حول تطوير التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين إيران وفرنسا، والظروف الحساسة للمنطقة والمبادرة […]

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