تركيا تخفض عدد جنودها في بعشيقة

2019/09/24 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة أكد الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، تراجع اعداد القوات التركية المتواجدة في معسكر بعشيقة إلى 600 مقاتل.وقال مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني غياث سورجي، في تصريح خاص لوكالة بغداد اليوم وتابعته ايزيدي 24، إن “عدد عناصر القوات التركية المتواجدة في معسكر بعشيقة تراجع قليلا، حيث كان في أثناء المعارك مع …

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