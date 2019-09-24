2019/09/24 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد عملاق صناعة السيارات Geely لإطلاق مركبة جديدة ستكون من بين أفضل سيارات الدفع الرباعي في العالم.ومن أبرز ما يميز سيارة Icon الجديدة التصميم العصري للهيكل الذي يجعلها تبدو كسيارة من أفلام الخيال العلمي، والشكل المميز للمصابيح التي تعمل بتقنيات LED، وتصميم الأبواب التي تفتح باتجاهين متعاكسين لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب.كما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص Geely تضيف تحفة جديدة لعالم الدفع الرباعي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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