2019/09/24 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة العليا في بريطانيا: قرار جونسون تعليق البرلمان غير قانوني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/24 | 13:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة العليا في بريطانيا: قرار جونسون تعليق البرلمان غير قانوني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة العليا في بريطانيا: قرار جونسون تعليق البرلمان غير قانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).