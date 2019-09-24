2019/09/24 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎ ‎بغداد / خطوة برس ‎ ‎صدقت محكمة تحقيق الرصافة اليوم الثلاثاء أقوال شبكة متكونة من خمسة أشخاص متخصصة ‏باستدراج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بيعهن داخل وخارج العراق ‏وتشغيلهن في أعمال السمسرة‎.‎ ‎ ‎وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته ” خطوة برس” إن “قاضي تحقيق الرصافة دون ‏اعترافات شبكة تديرها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصديق اعترافات شبكة تتاجر بالفتيات عبر مواقع التواصل في بغداد وكالة خطوة برس.

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