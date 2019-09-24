2019/09/24 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن جميع الأطفال، تقريبا، لديهم مستويات سامة من البلاستيك ظهرت في عينات البول والبراز الخاصة بهم.وبحث العلماء الألمان عن 15 منتجا ثانويا من البلاستيك في عينات البول والبراز لنحو 2500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و17 عاما.وأظهرت النتائج أن 11 من أصل 15 مادة، يعتقد أن واحدا منها مسبب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مواد بلاستيكية مسرطنة لدى جميع الأطفال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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