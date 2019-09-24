تحسن ثقة الشركات الألمانية في أيلول

2019/09/24 | 13:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهر مسح، الثلاثاء، تحسن ثقة الشركات في ألمانيا في أيلول مع تحسن نظرتها للأوضاع الحالية لكن توقعاتها ساءت في الوقت الذي يقف فيه أكبر اقتصاد في أوروبا على حافة الركود.

وقال معهد إيفو الألماني إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 94.6 من 94.3 في آب، في حين كانت التوقعات بأن تبلغ قراءة أيلول 94.4.

وقال كليمنس فاوست رئيس المعهد "الاتجاه النزولي يتوقف لالتقاط الأنفاس".

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