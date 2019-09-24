2019/09/24 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن محافظةِ البصــرة ومقـــرر لجنة النزاهة النيابية عبد الأمــيــر المـيـاحـي، الرئاسات الثلاث بزيادة المنحة التشجيعية للإعلاميين والصحفيين وتوزيع قطع أراضي لهم .وقال في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “الاعلاميين يقومون بالدور الكبير في كشف الحقيقة وبيان الرأي العام للمواطنين فضلاً عنّ دورهم المُشرف في نقل الحقيقية بالصوت والصورة للمواطنين اثناء حرب تنظيم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يطالب بزيادة منحة الإعلاميين والصحفيين وتوزيع قطع أراضي لهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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