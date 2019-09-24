سعر سلة خامات أوبك يتراجع لـ64.51 دولار للبرميل

2019/09/24 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، الثلاثاء، ان سعر سلة خاماتها تراجعت ليصل إلى 51ر64 دولار للبرميل.

وقالت المنظمة في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميل للخام سجل اليوم 64.51 دولار للبرميل الواحد".واضافت المنظمة ان "السعر انخفض عن اليوم السابق الذي بلغ 65.30 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).





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