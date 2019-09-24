2019/09/24 | 13:13

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الذهب يستقر في البورصة العالمية رغم التوترات في الشرق الاوسط

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء قرب ذروة أسبوعين التي لامستها في

الجلسة السابقة في ظل مخاوف التباطؤ العالمي والتوترات في الشرق

الأوسط، بينما تعرضت الأسعار لضغوط مع تحسن التوقعات إزاء التجارة

الصينية الأمريكية.وبحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، بلغ السعر الفوري للذهب 1521.62

دولار للأوقية (الأونصة) دون تغير يذكر، وذلك بعد ارتفاعه في الجلسة

السابقة لأعلى مستوياته منذ 6 سبتمبر أيلول عند 1526.80 دولار

للأوقية.وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1527.10 دولار

للأوقية.وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس ”أعطى كلا

البلدين (الصين والولايات المتحدة) بعض المؤشرات مجددا بشأن احتمال

التوصل لاتفاق وهذا يؤثر على الذهب سلبا بعض الشيء.وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لشبكة فوكس بيزنس إه

محادثات مع الصين مقررة في غضون أسبوعين، مما أعطى دفعة للدولار

والأسهم العالمية.في الوقت نفسه، تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط منذ هجوم على منشأتين

نفطيتين سعوديتين في وقت سابق هذا الشهر، إذ أبدت بريطانيا وألمانيا

وفرنسا دعمها للولايات المتحدة وتلقي على إيران باللائمة في

الهجمات.وتتجه أنظار المستثمرين أيضا نحو حكم المحكمة العليا البريطانية

المتعلق بتعليق عمل البرلمان البريطاني هذا الشهر مما قد يزيد تعقيد

خطط رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج ببلاده من الاتحاد الأوروبي

الشهر المقبل.إعلانوبالنسبة للمعادن الأخرى، نزل السعر الفوري للبلاديوم 0.1 بالمئة عند

1651.79 للأوقية بعد أن ارتفع لمستوى قياسي عند 1664.50 يوم

الاثنين.وهبطت الفضة 0.5 بالمئة عند 18.53 دولار للأوقية بعد أن كانت قد بلغت

مستوى مرتفعا منذ سبتمبر أيلول عند 18.74 دولار.



وتراجع البلاتين 0.4

بالمئة إلى 952.80 دولار

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