اغلاق دائرتي احوال في كركوك

2019/09/24 | 13:13

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أعلنت مديرية الاحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، عن دمج واغلاق

دائرتي أحول في كركوك لاصدار البطاقة الوطنية.

وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء نشأت

الخفاجي في بيان، إنه "تم دمج وغلق دائرتي أحوال ( سركران - القدس )

في محافظة كركوك يوم ٢٠١٩/٩/٢٢ ، وذلك لإصدار البطاقة الوطنية

للمواطنين ويكون الحجز الألكتروني بعد إفتتاح الدائرتين من خلال

موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

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