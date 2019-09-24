2019/09/24 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت القوات التابعة للواء 26 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، بالمراحل الأولى من خطة حماية زوار الأربعينية في زرباطية.وقال إعلام اللواء في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “اللواء بدأ بالمراحل الاولى من من خطة حماية زوار الأربعينية في زرباطية والتي تضمنت قيام الهندسة العسكرية باللواء بتسوية مساحة كبيرة من الأرض في منفذ زرباطية لغرض تهيئة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 26 بالحشد يبدأ بالمراحل الأولى من خطة حماية زوار الأربعينية في زرباطية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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