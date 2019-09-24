2019/09/24 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت “آبل” منذ مدة اختبار النسخة الـ 13 من أنظمة التشغيل iOS، فما الجديد الذي تحمله هذه النسخة للمستخدمين.ومن أهم الميزات التي أتى بها iOS-13 للمستخدمين ميزة “الوضع الداكن” التي تتحكم بمستوى سطوع الشاشة وإضاءتها، وتغيّر ألوان الخلفية إلى ألوان داكنة عند استخدام الهاتف في الظلمة، لتوفر من استهلاك طاقة البطارية، وتحمي أعين المستخدم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماذا يحمل iOS الجديد للمستخدمين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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