2019/09/24 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قضت محكمة جنايات بابل اليوم الثلاثاء حكما بالسجن سبع سنوات لمدير بلدية الحلة الأسبق بعد ‏إدانته بجريمة الرشوة‎.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “الهيئة الثانية في محكمة ‏جنايات بابل أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات ضد مدير بلدية الحلة الأسبق عن ‏جريمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن سبع سنوات لمدير بلدية الحلة الأسبق وكالة خطوة برس.

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