السلطات في اقليم كوردستان تحبط عملية تهريب 8 كغم من المخدرات الى تركيا

2019/09/24 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ القت الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء القبض على عصابة حاولت تهريب 8 كغم من المخدرات الى تركيا عبر معبر ابراهيم الخليل الحدودي.

وبحسب المعلومات المتوفرة فان القوات الامنية وبعد استحصال الموافقات القانونية نفذت في الساعات الاولى من فجر اليوم عملية دهم لمنزل في قضاء "زاخو" التابع لمحافظة دهوك والقت القبض على مطلوبين اثنين كانا بداخله بتهمة المتاجرة بالمخدرات.

وتشير المعلومات الى ان القوات الامنية ضبطت بحوزة المتهمين 8 كغم من مادة "الكريستال" المخدرة، حيث كانا يرومان تهريبها الى تركيا عبر معبر ابراهيم الخليل الحدودي.

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