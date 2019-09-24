يحيى علوان - شذراتٌ متناثرة

2019/09/24 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يحيى_علوان كُلُّ لحظةٍ ماضٍ وشيك ...ما للمؤرخين مفتونون بالماضي السحيق ؟!* * *ألتزهايمر: مُكتئبٌ لأنه نَسِيَ إسمَ آخرَ إنسانٍ على وجه الأرض !* * *مَزَّقتُ الروزنامه ، تُرهقني ، توتِّرُ أعصابي ..لأنني في سباقٍ مع الزمن ، ولديَّ الكثيرُ مما لمْ أُنجزه بعد !* * ......

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