2019/09/24 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #يحيى_علوان كُلُّ لحظةٍ ماضٍ وشيك ...
ما للمؤرخين مفتونون بالماضي السحيق ؟!* * *ألتزهايمر: مُكتئبٌ لأنه نَسِيَ إسمَ آخرَ إنسانٍ على وجه الأرض !* * *مَزَّقتُ الروزنامه ، تُرهقني ، توتِّرُ أعصابي ..لأنني في سباقٍ مع الزمن ، ولديَّ الكثيرُ مما لمْ أُنجزه بعد !* * ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#يحيى علوان - شذراتٌ متناثرة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ما للمؤرخين مفتونون بالماضي السحيق ؟!* * *ألتزهايمر: مُكتئبٌ لأنه نَسِيَ إسمَ آخرَ إنسانٍ على وجه الأرض !* * *مَزَّقتُ الروزنامه ، تُرهقني ، توتِّرُ أعصابي ..لأنني في سباقٍ مع الزمن ، ولديَّ الكثيرُ مما لمْ أُنجزه بعد !* * ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#يحيى علوان - شذراتٌ متناثرة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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