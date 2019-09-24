ضياء الشكرجي - مع زغلول في استخفافه بالعقول

2019/09/24 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي مع زغلول في استخفافه بالعقولضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.orgمن حق كل إنسان أن يدافع عن عقيدته، ويدعهما بما يراه من أدلة.ولكن أن يستغل بساطة البسطاء، أو عدم كفاية اطلاع غير المطلعين بما فيه الكفاية، ليمرر ما يريد وإن خالف الحقيقة، فهذا إن كان مقصودا منه، فهو كذب، والكذب هو بداية السقوط الأخلاقي، فهل يجوز ......

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