2019/09/24 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني التعديل الحكومي Le remaniement du gouvernement –كل المؤشرات تنبئ بقرب تعديل حكومي .فهل التعديل الحكومي ، وكيفما كان حجمه ، هو الحل لأزمة ما يسمى بحكومة جلالة الملك ، وهو الإجابة الشافية عن اعتراف الملك بفشل نموذجه التنموي ، الذي هو اعتراف بفشل ( تجربة ) عشرين سنة من الحكم ، لان اية تنمية هي في الأصل سياسة ، من المفروض ان تتقاطع مع ايديلوجية الجماعة الحاكمة .وهنا هل الفشل هو فشل لحكومة جل......

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