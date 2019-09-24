2019/09/24 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر فندق تركي تقديم خدمة غريبة تتمثل في قضاء فترة في “غرفة التغلب على الضغط النفسي”، حيث يمكن للضيف تحطيم الأطباق الزجاجية وتكسير أجهزة إلكترونية وغيرها.وقال اتحاد وكالات ومكاتب السفر والسياحة “ATOR”، إن الفندق يقع في مدينة ألانيا التركية، ويقدم لزبائنه خدمة rageroom (غرفة الغضب). وبعد ارتداء ملابس وقاية خاصة، يمكن للسائح بعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فندق تركي يسمح للنزلاء بتحطيم الأدوات الزجاجية والإلكترونية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فندق تركي يسمح للنزلاء بتحطيم الأدوات الزجاجية والإلكترونية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فندق تركي يسمح للنزلاء بتحطيم الأدوات الزجاجية والإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).