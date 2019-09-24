تصديق اعترافات شبكة متاجرة بالفتيات عبر مواقع التواصل في بغداد

2019/09/24 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎ ‎صدقت محكمة تحقيق الرصافة، الثلاثاء، أقوال شبكة متكونة من خمسة أشخاص متخصصة ‏باستدراج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بيعهن داخل وخارج العراق ‏وتشغيلهن في أعمال السمسرة‎.‎

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