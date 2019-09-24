نجم المنتخب السابق يكشف موقفه من صراع الاتحاد: انا مع العراق

2019/09/24 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف النجم الدولي السابق ورئيس اتحاد الكرة السابق، حسين سعيد، موقفه من صراع الاتحاد العراقي لكرة القدم والنجم الدولي السابق عدنان درجال.

وأصدرت محكمة

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