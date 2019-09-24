تديرها امرأة.. تصديق أقوال شبكة للسمسرة والمتاجرة بالفتيات

2019/09/24 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

‎صدقت محكمة تحقيق الرصافة، اليوم الثلاثاء، أقوال شبكة متكونة من خمسة أشخاص متخصصة ‏باستدراج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بيعهن داخل وخارج العراق ‏وتشغيلهن في أعمال الدعارة.‎

‎ ‎وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت " الغد برس"، نسخة منه، إن "قاضي تحقيق الرصافة دون ‏اعترافات شبكة تديرها امرأة متخصصة بأعمال السمسرة والاتجار بالبشر ويقوم ‏أفرادها بإيهام الفتيات بالحب والزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي إلى إن ‏يهربن من ذويهن وينضممن إليهم".

واوضح أن "سعر الفتاة يصل في بعض الأحيان ‏إلى 20 ألف دولار‎." ‎

واشار إلى انه "تم توقيفهم وفق أحكام قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 ‏ومازال البحث جاريا عن باقي الإفراد."‏

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