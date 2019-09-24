اعتقال عصابة حاولت تهريب 8 كغم من المخدرات الى تركيا عبر معبر ابراهيم الخليل الحدودي

2019/09/24 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دهوك: الفرات نيوز} اعتقلت الاجهزة الامنية في اقليم كردستان، الثلاثاء، عصابة حاولت تهريب 8 كغم من المخدرات الى تركيا عبر معبر ابراهيم الخليل الحدودي.

وقال مصدر امني في المحافظة لوكالة {الفرات نيوز} انه "بحسب المعلومات المتوفرة فان القوات الامنية وبعد استحصال الموافقات القانونية نفذت في الساعات الاولى من فجر اليوم عملية دهم لمنزل في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك والقت القبض على مطلوبين اثنين كانا بداخله بتهمة المتاجرة بالمخدرات".ووأضاف المصدر ان "القوات الامنية ضبطت بحوزة المتهمين 8 كغم من مادة الكريستال المخدرة، حيث كانا يرومان تهريبها الى تركيا عبر معبر ابراهيم الخليل الحدودي".انتهى

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