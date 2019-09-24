2019/09/24 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JCEsYQGNXxc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الليلة حلقة جديدة من برنامج خاص جداً عن تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على المجتمع) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الليلة حلقة جديدة من برنامج خاص جداً عن تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).