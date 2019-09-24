تنقيح نظرية تطور الإنسان

2019/09/24 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت مجموعة علماء دولية ودرست القطع المتحجرة لرودابيتوس الذي عاش قبل 10 ملايين سنة.وقد بينت نتائج عظام الحوض أن أصل الإنسان الذي يسير على قدمين، أقدم مما كان يعتقد حتى الآن.ويفيد موقع Phys.org، بأنه عثر على هذه القطع في هنغاريا، وقد بينت نتائج الدراسات الأولية أن Rudapithecus هو من أقرباء القرود الإفريقية المعاصرة

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