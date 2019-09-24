بالوثيقة..الجبوري يطالب صالح بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين العبادي محافظاً لبابل

2019/09/24 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل- الاتجاه

كشفت وثيقة صادرة من مجلس محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، حقيقة الموقف من المحافظ كرار العبادي .

وجاء في الوثيقة التي حصلت عليها “الاتجاه” والصادرة من رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري والموجهة الى ديوان المحافظة، إنه “تنفيذا لتوصيات اللجنة التحقيقية المصادق عليها من قبل رئاسة مجلسنا بموجب الامر الإداري ذي العدد 3034 في 19/9/2019 والمتضمن التحقيق بموضوع تعيين كرار صباح خطاب العبادي محافظا لبابل خلافا لاحكام نصوص قنانون المحافظات غير المنتظمة باقليم”.

وطالب الجبوري بحسب الوثيقة رئيس الجمهورية برهم صالح بـ”سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين العبادي محافظا لبابل وذلك لتعينه خلافا للقانون.

الى ذلك أفادت مصادر مطلعة لـ”الاتجاه”، بأنه “تم سحب يد المحافظ كرار العبادي من منصبه وتكليف نائبه الاول حبيب الحلاوي بالوكالة”.

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