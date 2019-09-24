ديوان محافظة بابل يرفض طلب سحب يد العبادي

2019/09/24 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الاتجاه

كشف مصدر من ديوان محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، عن رفض الديوان طلب سحب يد المحافظ كرار العبادي.

وقال المصدر لـ”الاتجاه”، إن “مجلس المحافظة أرسل كتابا الى ديوان المحافظة يوصي بسحب يد المحافظ كرار العبادي من منصبه”.

وأضاف ان “قسم قانونية المحافظة أعاد الكتاب ورفض استلامه، معتبرا الاجراء بأنه غير قانوني”.

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