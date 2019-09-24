2019/09/24 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ‎صدقت محكمة تحقيق الرصافة أقوال شبكة متكونة من خمسة أشخاص متخصصة ‏باستدراج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بيعهن داخل وخارج العراق ‏وتشغيلهن في أعمال السمسرة‎.‎

‎ ‎وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "قاضي تحقيق الرصافة دون ‏اعترافات شبكة تديرها امرأة متخصصة بأعمال السمسرة والاتجار بالبشر ويقوم ‏أفرادها بإيهام الفتيات بالحب والزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي إلى إن ‏يهربن من ذويهن وينضممن إليهم" لافتا إلى أن "سعر الفتاة يصل في بعض الأحيان ‏إلى 20 ألف دولار‎." ‎

واشار إلى انه "تم توقيفهم وفق أحكام قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 ‏ومازال البحث جاريا عن باقي الإفراد."‏

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يكشف عن شبكة للسمسرة والمتاجرة بالفتيات بإيهامهن بالزواج والحب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يكشف عن شبكة للسمسرة والمتاجرة بالفتيات بإيهامهن بالزواج والحب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).