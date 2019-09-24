تحقيق الرصافة:تصديق اعترافات شبكة متاجرة بالفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2019/09/24 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الرصافة، اليوم الثلاثاء، أقوال شبكة متكونة من خمسة أشخاص متخصصة ‏باستدراج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بيعهن داخل وخارج العراق.‎ ‎وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى وتلقته وكالة صدى، إن “قاضي تحقيق الرصافة دون ‏اعترافات شبكة تديرها امرأة متخصصة بأعمال السمسرة والاتجار بالبشر ويقوم ‏أفرادها بإيهام الفتيات بالحب والزواج عن طريق مواقع

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