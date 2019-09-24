2019/09/24 | 13:27

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مجلس ديالى: جهات متنفذة التهمت عشرات العقود الزراعية بطرق ملتوية

بغداد -

كلمة

اكد مجلس محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بان جهات متنفذة

التهمت عشرات العقود الزراعية داخل المحافظة.

وقالت عضو مجلس ديالى نجاة الطائي ان ” جهات متنفذة التهمت خلال

الاشهر الماضية عشرات العقود الزراعية بطرق ملتوية للسيطرة عليها

واستغلالها في مجالات بعيدة عن الزراعة”.

واضافت الطائي، ان ” السيطرة على العقود الزراعية لم تعد حالات

فردية بل اشبه بالظاهرة ما يؤدي الى ضرر بالغ وفقدات الكثيرين

لمصادر رزقهم خاصة وان بعض العقود يعمل بها فلاحيين منذ نصف قرن”.

ودعت الطائي الى ” تشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف العقود الزراعية

والحد من سيطرة المتنفذين عليها واعتماد الضوابط والتعليمات الرسمية

في منح العقود “.

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